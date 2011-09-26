В Польше собирают 2 миллиона злотых, чтобы спасти 1011-летний дуб

Дуб Бартек растет в окрестностях города Кельце (Свентокшиское воеводство). Обхват 9,85 м., высота – 30 м. За дубом ухаживают с 1920 года. С 1952 года дуб считается памятником природы. Однако с каждым годом его состояние все хуже и хуже: сегодня у дуба фактически нет полости, а толщина коры составляет от 20 до 5 сантиметров.

24 сентября в гмине Загнаньск (Келецкий повет) прошел благотворительный концерт для сбора денег на дополнительный уход за деревом. Над деревом хотят установить поддерживающую дугу стоимостью 2 миллиона злотых. Проект частично финансируется Министерством охраны окружающей среды, однако большую часть трат должны взять на себя обычные поляки.

«Так же, как мы заботимся о наших бабушках и дедушках и пожилых людях, так же мы должны заботиться о дубе Бартеке, который является национальным достоянием Польши», - говорят организаторы.

фото ratujmybartka.pl

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