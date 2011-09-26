В Польше собирают 2 миллиона злотых, чтобы спасти 1011-летний дуб

24 сентября в гмине Загнаньск (Келецкий повет) прошел благотворительный концерт для сбора денег на дополнительный уход за деревом. Над деревом хотят установить поддерживающую дугу стоимостью 2 миллиона злотых. Проект частично финансируется Министерством охраны окружающей среды, однако большую часть трат должны взять на себя обычные поляки.
«Так же, как мы заботимся о наших бабушках и дедушках и пожилых людях, так же мы должны заботиться о дубе Бартеке, который является национальным достоянием Польши», - говорят организаторы.
фото ratujmybartka.pl
В Витебской области почти спилили 400-летний дуб, на фоне которого писали портрет Наполеона Бонапарта
Погиб талисман Лошицкого парка в Минске – 400-летний заручальный дуб