В Польше снег убирают даже бездомные и заключенные

Погода добавила проблем многим странам. Так, европейскую часть России снова парализовали мощные снега. Средняя толщина осадков – 55 сантиметров.

Сложная ситуация – на дорогах Москвы и Петербурга. Власти просят автомобилистов отказаться от поездок, чтобы не перегружать магистрали и не мешать уборке города.

Непростая ситуация и в Польше. Страна оказалась между снегопадом и наводнением. На борьбу с сугробами на дорогах только в Варшаве вышло более ста единиц спецтехники. В городе Быдгощ снег убирают бездомные и даже заключенные, а во Вроцлаве улицы расчищали депутаты городского совета.

Сейчас в стране началась оттепель. Однако это не облегчило ситуацию. Падающие куски льда с крыш уже привели к человеческим жертвам. Так же вызывает опасение и интенсивное таяние снега. Некоторые жители уже вспоминают «наводнение столетия» в 1997 году, когда из берегов вышли крупные реки и были переполнены многие водохранилища. Тогда затопило около 50 тысяч домов, погибло 55 человек.