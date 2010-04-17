В Польше простились с жертвами авиакатастрофы под Смоленском

В память о погибших в 8:56 по местному времени по всей стране завыли сирены и ударили колокола костелов. Ровно неделю назад, именно в это время разбился президентский самолет. Погибли 96 человек. В том числе глава государства Лех Качиньский с супругой Марией.

На центральной площади Варшавы собрались сотни тысяч человек. На плаце Пилсудского прошла общенациональная панихида в честь памяти всех жертв авиакатастрофы ТУ-154 под Смоленском. Для мессы на площади Пилсудского установлен специальный алтарь, украшенный цветами, и фотографиями всех 96 жертв. Для траурной мессы на площади установили крест высотой в пять метров. Гробы с телами жертв решили на центральную площадь сегодня не привозить.

Сегодняшнее утро во всей Польше началось в 8:56 по местному времени с сирен автомобилей и ударов колоколов костелов. Ровно в 8:56 неделю назад 96 пассажиров, а также экипаж, президентского самолета ТУ-154 разбился под Смоленском.

Жители Польши:

– Мы пришли все семьей, чтобы поклониться всем жертвам той субботней катастрофы, и чтобы поблагодарить их за их патриотизм, за работу во благо Польши, и чтобы быть со всеми поляками вместе;

– Это мой долг польки, отдать честь своему президенту, чтобы показать, что мы все вместе, показать, что мы как были поляками, так ими и остались.

Прощание с Президентской четой Польши длилось всю ночь в колонном зале Президентского дворца и закончилось после обеда сегодняшнего дня. Сегодня вечером гробы с телами Леха и Марии Качиньских будут перевезены в кафедральный собор святого Яна. Там по Президенту и первой леди Польши отслужат поминальную службу.

Несмотря, на то, что воздушное движение над Европой остановлено, информация о том, что дата похорон пары Качиньских будет перенесена, не подтверждена. Как и сообщалось ранее, процессия состоится 18 апреля в Кракове в королевском Вавеле, где супругов Качиньских похоронят рядом с могилами Юзефа Пилсудского, Тадеуша Костюшко, Адама Мицкевича и польскими королями.

Александра Кулакова, Алексей Юнаш, Андрей Дешук, телекомпания СТВ, Варшава, Польша.