В Польше прощаются с жертвами авиакатастрофы под Смоленском

В память о погибших в 8:56 по местному времени по всей стране завыли сирены и ударили колокола костелов.

Ровно неделю назад в это же время разбился президентский самолет. Погибли 96 человек, в том числе Глава государства Лех Качиньский с супругой Марией, а также многие видные политики.

Церемония прощания проходит на площади Пилсудского в Варшаве. Туда стекаются сотни тысяч людей: родственники погибших, высшее руководство страны и простые поляки.

Похороны Леха и Марии Качиньских пройдут завтра в Кракове. Ожидается, что почтить память Президента Польши и его супруги приедут представители почти ста государств.