В Польше подсчитали убытки от самого сильного за последние 160 лет наводнения

Предварительно стихия нанесла стране ущерб примерно в 3,5 миллиарда долларов. Сейчас большая вода продвигается на северо-запад, туда же перемещаются спасатели и техника.Жителей в зоне возможного подтопления готовят к эвакуации. В южных и западных областях уже затоплены десятки населенных пунктов. Растет число погибших – их уже 15. Сейчас близ Варшавы сотни пожарных, военнослужащих и добровольцев пытаются заделать брешь в дамбе на Висле. Польская столица под угрозой сильнейшего наводнения за последние полтора века.