Прямой эфир

В Польше подсчитали убытки от самого сильного за последние 160 лет наводнения

25 мая 2010 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Предварительно стихия нанесла стране ущерб примерно в 3,5 миллиарда долларов. Сейчас большая вода продвигается на северо-запад, туда же перемещаются спасатели и техника.Жителей в зоне возможного подтопления готовят к эвакуации. В южных и западных областях уже затоплены десятки населенных пунктов. Растет число погибших – их уже 15. Сейчас близ Варшавы сотни пожарных, военнослужащих и добровольцев пытаются заделать брешь в дамбе на Висле. Польская столица под угрозой сильнейшего наводнения за последние полтора века.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 мая 2010 14:52

Міжнародны валанцёрскі лагер разгорнецца на тэрыторыі Нясвіжскага палаца

25 мая 2010 14:46

Больш за 360 парушэнняў правілаў добраўпаркадвання выяўленна на Міншчыне з пачатку года

25 мая 2010 12:47

Елизавета Вторая с супругом посетили крупнейшую в мире выставку цветов