В Польше от морозов погибли уже 11 человек

Жертвы есть также в Германии, Австрии, Великобритании.

В Соединенном Королевстве эту зиму уже признали самой суровой за последние 20 лет. В стране закрыты тысячи школ. Не работает самый загруженный аэропорт Лондона «ГЭтвик». Воздушные гавани Швейцарии, Франции, Чехии и Германии также вынуждены отменять рейсы.

Транспортный коллапс настиг и наземные виды транспорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отменена половина поездов «Евростар», связывающих Лондон с Парижем и Брюсселем. Регулярные сбои в движении железнодорожного транспорта и в Чехии.

Специальные бригады рабочих не успевают расчищать сугробы на стальных магистралях. Не лучше ситуация и на европейских дорогах. Повсеместно – пробки и ДТП.