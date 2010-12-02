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В Польше от морозов погибли уже 11 человек

02 декабря 2010 15:15
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Жертвы есть также в Германии, Австрии, Великобритании.

В Соединенном Королевстве эту зиму уже признали самой суровой за последние 20 лет. В стране закрыты тысячи школ. Не работает самый загруженный аэропорт Лондона «ГЭтвик». Воздушные гавани Швейцарии, Франции, Чехии и Германии также  вынуждены отменять рейсы.

Транспортный коллапс настиг и наземные виды транспорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отменена половина поездов «Евростар», связывающих Лондон с Парижем и Брюсселем. Регулярные сбои в движении железнодорожного транспорта и в Чехии.

Специальные бригады рабочих не успевают расчищать сугробы на стальных магистралях. Не лучше ситуация и на европейских  дорогах. Повсеместно – пробки и ДТП.

# общество # происшествия # Погода

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