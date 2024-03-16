В Полоцком районе возведут новый МТК по поручению Президента. На каком этапе стройка?

Беларусь по производству основных видов продовольствия на душу населения занимает лидирующие позиции среди стран СНГ, да и мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставку на собственные ресурсы в нашей стране сделали еще в 1990-х и не прогадали. Мы полностью обеспечиваем себя продуктами питания. Удается и заработать. По подсчетам специалистов, только на поставках молочных продуктов страна зарабатывает более 2,5 миллиарда долларов в год.



Сегодня мы продолжаем развивать аграрную сферу. Президент потребовал уйти от «диких» ферм и построить технологичные молочно-товарные комплексы. Посыл был услышан. До конца этого года в Беларуси возведут 60 новых объектов. Большая стройка уже идет в Полоцком районе. Подробности в репортаже – Александры Ходюковой.

Александра Ходюкова, корреспондент:

В одном из самых маленьких хозяйств Витебской области – «П-С Карпеки» – полным ходом идут работы по строительству животноводческого комплекса на тысячу голов. Объект планируют сдать к концу года. Здесь появится несколько коровников и молочно-доильный блок.

Строительство молочно-товарных комплексов давно стало трендом аграрной экономики. Вывести животноводство во всех регионах на высокотехнологичный уровень – требование Президента. На этом объекте в Полоцком районе ежедневно работают около 50 человек и порядка 20 единиц техники. Уже смонтированы животноводческие помещения, проложены инженерные сети, есть станция обезжелезивания. Новая ферма будет рассчитана на 640 голов дойного стада.

Денис Колесник, прораб участка № 13 СРСУ-3 Новополоцка:

Работы выполняются по графику. В дальнейшем предстоит устройство бетонных полов, работы по полам ДМБ. Продолжается устройство светоаэрационные коньков по коровнику и ДМБ. Также планируется устройство подъездных дорог и благоустройство территории.

Заполнять новый комплекс в хозяйстве намерены собственным молодняком. Только за 2023 год поголовье увеличилось на 50 буренок. Чтобы решить проблему нехватки посевных площадей, хозяйству дополнительно выделили 400 гектаров земли.

Николай Карасев, директор сельскохозяйственного предприятия «П-С Карпеки»:

Нужно увеличивать кормовую базу, то есть увеличить посевы зерновых культур на комбикорма, кукурузы на силос, а также сев однолетних трав. Подробности в сюжете.