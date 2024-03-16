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В Полоцком районе возведут новый МТК по поручению Президента. На каком этапе стройка?

16 марта 2024 16:48
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Беларусь по производству основных видов продовольствия на душу населения занимает лидирующие позиции среди стран СНГ, да и мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставку на собственные ресурсы в нашей стране сделали еще в 1990-х и не прогадали. Мы полностью обеспечиваем себя продуктами питания. Удается и заработать. По подсчетам специалистов, только на поставках молочных продуктов страна зарабатывает более 2,5 миллиарда долларов в год. 

Сегодня мы продолжаем развивать аграрную сферу. Президент потребовал уйти от «диких» ферм и построить технологичные молочно-товарные комплексы. Посыл был услышан. До конца этого года в Беларуси возведут 60 новых объектов. Большая стройка уже идет в Полоцком районе. 

Подробности в репортаже – Александры Ходюковой.

В Полоцком районе возведут новый МТК по поручению Президента. На каком этапе стройка?-1

Александра Ходюкова, корреспондент:
В одном из самых маленьких хозяйств Витебской области – «П-С Карпеки» полным ходом идут работы по строительству животноводческого комплекса на тысячу голов. Объект планируют сдать к концу года. Здесь появится несколько коровников и молочно-доильный блок.

В Полоцком районе возведут новый МТК по поручению Президента. На каком этапе стройка?-4

Строительство молочно-товарных комплексов давно стало трендом аграрной экономики. Вывести животноводство во всех регионах на высокотехнологичный уровень – требование Президента. На этом объекте в Полоцком районе ежедневно работают около 50 человек и порядка 20 единиц техники. Уже смонтированы животноводческие помещения, проложены инженерные сети, есть станция обезжелезивания. Новая ферма будет рассчитана на 640 голов дойного стада.

В Полоцком районе возведут новый МТК по поручению Президента. На каком этапе стройка?-7

Денис Колесник, прораб участка № 13 СРСУ-3 Новополоцка:
Работы выполняются по графику. В дальнейшем предстоит устройство бетонных полов, работы по полам ДМБ. Продолжается устройство светоаэрационные коньков по коровнику и ДМБ. Также планируется устройство подъездных дорог и благоустройство территории.

В Полоцком районе возведут новый МТК по поручению Президента. На каком этапе стройка?-10

Заполнять новый комплекс в хозяйстве намерены собственным молодняком. Только за 2023 год поголовье увеличилось на 50 буренок. Чтобы решить проблему нехватки посевных площадей, хозяйству дополнительно выделили 400 гектаров земли.

В Полоцком районе возведут новый МТК по поручению Президента. На каком этапе стройка?-13

Николай Карасев, директор сельскохозяйственного предприятия «П-С Карпеки»:
Нужно увеличивать кормовую базу, то есть увеличить посевы зерновых культур на комбикорма, кукурузы на силос, а также сев однолетних трав.

Подробности в сюжете.

В Полоцком районе возведут новый МТК по поручению Президента. На каком этапе стройка?-16

В рамках модернизации животноводческих объектов принят указ о строительстве по 10 МТК в каждой области. Завершить возведение должны до конца 2024 года.

Лукашенко – чиновникам: «Если мы не сработаем, толку не будет. Что вам не хватает, вы скажите?» Подробности.

# Сельское хозяйство # общество # Александра Ходюкова # Александр Лукашенко

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