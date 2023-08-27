В Полоцком районе проходит учебный сбор с военнообязанными

Новости Беларуси. В Беларуси проверяют готовность территориальных войск. На этот раз учебный сбор с военнообязанными проходит в Полоцком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его цель – проверить навыки должностных лиц при формировании воинских частей, обучить территориалов передовым приемам защиты. В ходе тренировки на практике решаются вопросы подготовки и применения отряда народного ополчения.

Сергей Бобрик, военнообязанный:

Это важно в первую очередь с учетом нынешней сложившейся ситуации за пределами республики и в граничащих районах с республикой. Каждый гражданин должен и обязан отдать дань родине, в том числе эти сборы. Это лишь маленькая часть того чувства патриотизма, которым человек, наверное, подтверждает любовь к Родине.