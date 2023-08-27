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В Полоцком районе проходит учебный сбор с военнообязанными

27 августа 2023 14:56
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Новости Беларуси. В Беларуси проверяют готовность территориальных войск. На этот раз учебный сбор с военнообязанными проходит в Полоцком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцком районе проходит учебный сбор с военнообязанными-1

Его цель – проверить навыки должностных лиц при формировании воинских частей, обучить территориалов передовым приемам защиты. В ходе тренировки на практике решаются вопросы подготовки и применения отряда народного ополчения.

В Полоцком районе проходит учебный сбор с военнообязанными-4

Сергей Бобрик, военнообязанный:
Это важно в первую очередь с учетом нынешней сложившейся ситуации за пределами республики и в граничащих районах с республикой. Каждый гражданин должен и обязан отдать дань родине, в том числе эти сборы. Это лишь маленькая часть того чувства патриотизма, которым человек, наверное, подтверждает любовь к Родине.

В Полоцком районе проходит учебный сбор с военнообязанными-7

Юрий Олешковский, заместитель военного комиссара – начальник мобилизационного отдела военного комиссариата Полоцкого, Россонского районов Новополоцка:
Продолжается этап поставки военнообязанных на учебные сборы, проводимые с территориальной обороной Полоцкого района. Для состава военнообязанных, привлекаем их на сборы, назначена администрация, которая имеет свой план действий. И в соответствии с данным планом они будут осуществлять проведение занятий и других мероприятий с военнообязанными.

Завершится учебный сбор проведением командно-штабного учения.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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