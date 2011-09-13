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В полоцких лесах за 3 часа можно собрать больше 3 тонн грибов

13 сентября 2011 07:55
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По словам директора Дретунского лесхоза Валентины Петровой, в этом году только на территории их хозяйства местные жители собрали и сдали заготовителям более 30 тонн черники. И вовсе не случайно деревня Дретунь объявлена грибной столицей Беларуси. Именно здесь в минувшие выходные прошел уже третий республиканский чемпионат по сбору грибов.На весовой площадке было зарегистрировано 95 команд. Причем не только местных жителей, но и гостей из Полоцка, Витебска и даже Минска, сообщает «Народная газета»
# общество

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