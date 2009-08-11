В Полоцке зацвели мосты

Более сотни кашпо с цветами украсили перила пяти мостов древнего города, рассказала директор участка зеленхоза полоцкого ЖКХ Валентина Спиридонова.

Кому принадлежит идея озеленения мостов, теперь уже трудно вспомнить, но то, что её воплощение вызвало восторг горожан и туристов, несомненно. Ведь почти 3 тысячи однолетников – петуний, сальвий, тагетисов – сделали красочными и яркими и исторический Красный мост, и простенький пешеходный через железнодорожные пути.

Древний Полоцк в разгар лета расцветает в буквальном смысле слова. На его улицах радуют глаз 180 тысяч штук цветов – столько высадили озеленители минувшей весной. Общая площадь цветников в 80-тысячном городе составляет 6,5 тыс.кв.м., сообщает БЕЛТА.