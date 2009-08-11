В Полоцке зацвели мосты

Кому принадлежит идея озеленения мостов, теперь уже трудно вспомнить, но то, что её воплощение вызвало восторг горожан и туристов, несомненно. Ведь почти 3 тысячи однолетников – петуний, сальвий, тагетисов – сделали красочными и яркими и исторический Красный мост, и простенький пешеходный через железнодорожные пути.
Древний Полоцк в разгар лета расцветает в буквальном смысле слова. На его улицах радуют глаз 180 тысяч штук цветов – столько высадили озеленители минувшей весной. Общая площадь цветников в 80-тысячном городе составляет 6,5 тыс.кв.м., сообщает БЕЛТА.