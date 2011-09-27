В Полоцке прошли торжества по случаю 850-летия креста Ефросиньи Полоцкой

Всенощное бдение – в сослужении Собора архиереев – в Спасо-Ефросиньевском монастыре провел Митрополит Филарет. Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил также торжественный чин Воздвижения креста, который стал апофеозом празднований.

Напрестольный крест Ефросиньи Полоцкой – одна из самых известных православных святынь. Реликвия была создана в XII веке по заказу полоцкой просветительницы. Крест, длиной более полуметра, сделан на основе кипариса и украшен золотыми и серебряными пластинами, драгоценными камнями. Он был утерян во время Великой Отечественной войны и восстановлен в 1997 году.

Воссозданная святыня хранится в Спасо-Преображенском соборе Полоцкого монастыря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».