В Полоцке прошли торжества по случаю 850-летия креста Ефросиньи Полоцкой

Напрестольный крест Ефросиньи Полоцкой – одна из самых известных православных святынь. Реликвия была создана в XII веке по заказу полоцкой просветительницы. Крест, длиной более полуметра, сделан на основе кипариса и украшен золотыми и серебряными пластинами, драгоценными камнями. Он был утерян во время Великой Отечественной войны и восстановлен в 1997 году.
Воссозданная святыня хранится в Спасо-Преображенском соборе Полоцкого монастыря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».