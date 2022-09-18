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В Полоцке автомобилисты выстроили контур Беларуси в честь 17 сентября

18 сентября 2022 07:59
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Новости Беларуси. Ярко и шумно завершились празднования Дня народного единства и в самом древнем городе страны – Полоцке. Из автомобилей здесь выстроили контур Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Полоцке автомобилисты выстроили контур Беларуси в честь 17 сентября-1

Необычный флешмоб объединил десятки владельцев машин и мотоциклов. Светящаяся географическая карта нашей страны украсила самый центр города – площадь Свободы. Именно с этих земель когда-то начиналась и наша белорусская государственность.  

В Полоцке автомобилисты выстроили контур Беларуси в честь 17 сентября-4

Свидетелями яркого шоу стали полочане и их гости. Такие подарки к знаковым событиям местный автоклуб делает не впервые. Энтузиасты уже готовят очередной сюрприз к новогодним праздникам. Обещают удивить.  

# День народного единства # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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