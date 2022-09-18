В Полоцке автомобилисты выстроили контур Беларуси в честь 17 сентября

Новости Беларуси. Ярко и шумно завершились празднования Дня народного единства и в самом древнем городе страны – Полоцке. Из автомобилей здесь выстроили контур Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный флешмоб объединил десятки владельцев машин и мотоциклов. Светящаяся географическая карта нашей страны украсила самый центр города – площадь Свободы. Именно с этих земель когда-то начиналась и наша белорусская государственность.