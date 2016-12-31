В поликлиниках Гродно начали выдавать электронные рецепты

Новости Беларуси. Экономить время пациентов поликлиник начали в Гродненской области. Посетители сразу в пяти учреждениях здравоохранения теперь получают электронные рецепты.

Для перехода на новую систему провели не только техническую работу, но и обучение персонала. После приема врач будет вносить назначенные лекарства в компьютерную базу данных.

Информация отразится на специальной пластиковой карте – у пациентов она именная, и ее примут во всех аптеках страны. Система удобна и своим накопительным характером – сформируется история приема препаратов, ее смогут прочесть специалисты различных медицинских организаций.

Замена утерянной карты также не станет проблемой. Пока в поликлиниках электронные рецепты будут дублировать бумажные. Но на следующем этапе проекта планируется ввести электронные амбулаторные карты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Романчук, главный врач Гродненской центральной городской поликлиники:

Получение информации, архивирование таким образом значительно облегчат врачу карточки, которые толстые, в которых не всегда есть информация, где-то теряются. Будет информация накапливаться на сервере.

Наталья Клепацкая, житель Гродно:

Часто обращаюсь к врачу за выпиской рецептов. Эта форма выписки будет экономить время и врача, и пациента.

Анна Анисько, житель Гродно:

Я хоть человек пожилой, давно на пенсии, но хочется идти в ногу с прогрессом.