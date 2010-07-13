В поисках решения квартирного вопроса жители поселка на Витебщине обратились даже в прокуратуру

Жители сразу нескольких домов в небольшом поселке уже сбились с ног в поисках ответа на квартирный вопрос. Их жилище уже давно признано аварийным. Однако альтернативные квадратные метры местные власти предоставить не спешат. За правдой сельчане обратились даже в прокуратуру.

27 лет назад Олег с матерью были одними из первых новоселов двухэтажки. С тех пор здесь ни разу не было ремонта. Зато появились самодельные печки. Штрафы за такие пожароопасные кладки больше, чем квартплата. Но что делать, если дети зимой мерзнут даже в валенках?

От постоянной сырости в доме отклеиваются обои и сыплется краска. Система водоснабжения и канализации нарушена. Даже в сухую погоду в подвале вода по колено. Текут и полуразрушенные кровли.

Олег Матюшов, житель дома №2 ул. Иванова д. Верхнее Кривино:

Дом просто рассыпается. В подвале вода постоянно, сырость постоянно. Каждый год ремонт, но это бесполезно. Трубы все разбиты — сырость вся из подвала.

Этот жилой дом уже едва можно назвать жилым. Половина квартир опустела. Жильцы так и не дождались какого-либо ремонта. Но еще пять семей продолжают жить в таких условиях, надеясь на перемены.

Жители Кривино прямого ответа на вопрос «быть или не быть капремонту?» от чиновников добиться не могут уже много лет. Коммунальные проблемы превращают их жизнь в один большой кошмар.

Представление об устранении нарушения жилищного законодательства Бешенковичскому райисполкому районная прокуратура вынесла еще в прошлом году. Но в домах сельчан жизнь лучше не стала. «Устранять нарушения» местные власти не спешат.

Наталья Пищейко, начальник отдела ЖКХ Бешенковичского райисполкома:

Дома изначально были переданы в состоянии уже признанных непригодными к проживанию. Все капитальные ремонты у нас проходят согласно титульному списку, то есть планируемо. Из-за недостатка денежных средств в свое время не был проведен капремонт.

В этом году Кривино должно стать агрогородком. Этот дом обещают снести и переселить жильцов, а остальные два отремонтировать. А пока кривинчане терпеливо ждут, когда наконец-то будет и на их улице праздник.