В поисках решения квартирного вопроса жители поселка на Витебщине обратились даже в прокуратуру

27 лет назад Олег с матерью были одними из первых новоселов двухэтажки. С тех пор здесь ни разу не было ремонта. Зато появились самодельные печки. Штрафы за такие пожароопасные кладки больше, чем квартплата. Но что делать, если дети зимой мерзнут даже в валенках?
От постоянной сырости в доме отклеиваются обои и сыплется краска. Система водоснабжения и канализации нарушена. Даже в сухую погоду в подвале вода по колено. Текут и полуразрушенные кровли.
Олег Матюшов, житель дома №2 ул. Иванова д. Верхнее Кривино:
Дом просто рассыпается. В подвале вода постоянно, сырость постоянно. Каждый год ремонт, но это бесполезно. Трубы все разбиты — сырость вся из подвала.
Этот жилой дом уже едва можно назвать жилым. Половина квартир опустела. Жильцы так и не дождались какого-либо ремонта. Но еще пять семей продолжают жить в таких условиях, надеясь на перемены.
Жители Кривино прямого ответа на вопрос «быть или не быть капремонту?» от чиновников добиться не могут уже много лет. Коммунальные проблемы превращают их жизнь в один большой кошмар.
Представление об устранении нарушения жилищного законодательства Бешенковичскому райисполкому районная прокуратура вынесла еще в прошлом году. Но в домах сельчан жизнь лучше не стала. «Устранять нарушения» местные власти не спешат.
Наталья Пищейко, начальник отдела ЖКХ Бешенковичского райисполкома:
Дома изначально были переданы в состоянии уже признанных непригодными к проживанию. Все капитальные ремонты у нас проходят согласно титульному списку, то есть планируемо. Из-за недостатка денежных средств в свое время не был проведен капремонт.
В этом году Кривино должно стать агрогородком. Этот дом обещают снести и переселить жильцов, а остальные два отремонтировать. А пока кривинчане терпеливо ждут, когда наконец-то будет и на их улице праздник.