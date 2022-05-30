В поисках лучшей жизни. Чем деревня так манит молодёжь? История одного зоотехника

Новости Беларуси. Производство молока и мяса – одно из основных направлений деятельности большинства сельхозорганизаций страны. И ежегодно объемы только растут. Предприятия стали работать лучше. Способствуют этому созданные государством условия для ведения аграрной отрасли, а также профессиональный рост кадров. Сегодня в условиях санкций самое главное – обеспечить людей продуктами питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на холодную и затяжную весну, в мозырском сельхозпредприятии «Слободское» настроены оптимистично. Настоящие патриоты своей страны не ищут легких путей и работают на благо Родины. И чтобы не говорили западные блогеры – у нас есть молодежь, которая не боится честного и достойного труда на земле, осознавая всю его ответственность. А грамотная политика хозяйств помогает растить квалифицированные кадры, нацеленные на результат.

Евгений Дубинский на сельхозпредприятии «Слободское» работает уже третий год. Перераспределился сюда зоотехником, но руководство рассмотрело потенциал молодого специалиста и доверило ему управление комплексом по доращиванию и откорму скота.

Евгений Дубинский, начальник комплекса по доращиванию и откорму скота сельхозпредприятия «Слободское имени Ленина»:

Очень сложно было. Помогали и директор, и начальство, и, конечно, коллектив помогал, потому что поголовье большое и сложно все самому. Мне тут все нравится, все устраивает, телята мои уже, можно сказать. Привык к ним, дома сидишь и думаешь: надо ехать на работу, потому что ждут малыши.

На семинарах удивляются: как такой молодой заведующий справляется с управлением комплекса в 1700 голов? А Евгений каждый месяц улучшает показатели – сейчас среднесуточный привес его подопечных доходит до килограмма.

Вот так, пока одни в поисках лучшей жизни уезжают на Запад, другие остаются улучшать благосостояние своей страны. В «Слободском» молодежь любят и создают для нее достойные условия. Выплачивают подъемные, обеспечивают жильем в деревне или компенсируют его аренду в райцентре, а главное – дают возможности для карьерного роста. За последние 2 года на работу сюда пришли 23 молодых специалиста – практически десятая часть всего коллектива. Много горожан, которые предпочли комфорту привычной жизни сельские условия. Тяжелый, но благородный труд гарантирует стабильность и приличную зарплату. Понимаешь, что твердо стоишь на ногах на родной земле.

Путь от оператора машинного доения до бригадира молочного комплекса в «Слободском» прошла Анжела Воробьева. По своему опыту знает, что результаты в первую очередь зависят от личного отношения к работе.

Анжела Воробьева, бригадир молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия «Слободское имени Ленина»:

Ты должна на 100 % видеть и чувствовать каждое животное. Если корова приходит на дойку, доярка должна посмотреть, как животное дышит, как она смотрит на нее, как себя ведет. Если не дала молока – почему? Тут взаимосвязь 100 %. Если мы сами будем трудиться, то обеспечим себя 100 % продовольствием.

Большое внимание здесь уделяют технологиям – современное оборудование комплекса делает процесс дойки комфортным и для животных, и для работников. Поддержание чистоты и соблюдение санитарных норм – гарантия качества молока.

Анна Корольчук, корреспондент:

Весь процесс доения полностью автоматизирован, на одно животное уходит около 7 минут. В среднем за сутки корова дает 22,5 литра молока экстра-класса, которое потом отправляется на Мозырский молочный завод.