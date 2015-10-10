В поисках идеального мужчины женщина сходила на 75 свиданий в 22 странах мира
Новости Австралии. Бэмби Смит рассталась с постоянным партнером, когда ей было 47 лет. За девять лет женщина так и не смогла найти достойного кандидата в бойфренды в своей стране. Когда ей исполнилось 56, она решила продолжить поиски мужчины мечты и отправилась почти в кругосветное путешествие.
Бэмби сходила на 75 свиданий в 22 странах мира. Но, к сожалению, так и не нашла того, кого так долго искала. Женщина не отчаялась и по возвращении домой, в Австралию, написала книгу под названием «Мужчины в меню», где рассказала о своем трехмесячном путешествии.
По словам Смит, больше всего сложностей с организацией свиданий было в Японии, Бразилии и России.
Бэмби Смит верит, что все-таки сможет воплотить свою мечту в жизнь и ничуть не жалеет, что потратила шестнадцать недель на так называемую кругосветку. Женщина встречалась с людьми, в друзьях у которых были Пол Маккартни и Мадонна, ходила на свидание втроем, также познакомилась с парнем, который рассказывал ей о желании стать серийным убийцей. Самой запоминающейся встречей, по словам Бэмби Смит, стала 14-часовая прогулка с итальянцем по имени Стефано.