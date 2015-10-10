В поисках идеального мужчины женщина сходила на 75 свиданий в 22 странах мира

Новости Австралии. Бэмби Смит рассталась с постоянным партнером, когда ей было 47 лет. За девять лет женщина так и не смогла найти достойного кандидата в бойфренды в своей стране. Когда ей исполнилось 56, она решила продолжить поиски мужчины мечты и отправилась почти в кругосветное путешествие.





Бэмби сходила на 75 свиданий в 22 странах мира. Но, к сожалению, так и не нашла того, кого так долго искала. Женщина не отчаялась и по возвращении домой, в Австралию, написала книгу под названием «Мужчины в меню», где рассказала о своем трехмесячном путешествии.

По словам Смит, больше всего сложностей с организацией свиданий было в Японии, Бразилии и России.