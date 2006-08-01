В погранвойсках Беларуси - пополнение

В ближайшее воскресенье новобранцы примут Военную присягу, а пока будущие защитники государственной границы осваивают азы военной службы.

:Рядовой Юрий Скачко в будущем мечтает поступить в БГУ и стать социологом. А сейчас вместе с товарищами постигает азы сложной пограничной науки, которая давно уже стала гораздо объемнее понятий "пограничный столб" и "следы нарушителя на полосе". От современного пограничника требуется гораздо больший объем знаний, навыков и умений, чем в прежние годы, считают новобранцы.

Асами пограничной службы молодые солдаты станут несколько позже, когда попадут в свои подразделения. А пока приходится осваивать приемы строевой подготовки. Кстати, здесь командование отдает предпочтение именно летнему призыву. Летом призывной контингент приходит несколько лучше, чем зимой. Может, это связано с тем, что заканчивается обучение в вузах. У прибывшего молодого пополнения человек двадцать - с высшим образованием, остальные имеют среднее специальное и среднетехническое образование.