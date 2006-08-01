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В погранвойсках Беларуси - пополнение

01 августа 2006 08:03
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В ближайшее воскресенье новобранцы примут Военную присягу, а пока будущие защитники государственной границы осваивают азы военной службы.

:Рядовой Юрий Скачко в будущем мечтает поступить в БГУ и стать социологом. А сейчас вместе с товарищами постигает азы сложной пограничной науки, которая давно уже стала гораздо объемнее понятий "пограничный столб" и "следы нарушителя на полосе".  От современного пограничника требуется гораздо больший объем знаний, навыков и умений, чем в прежние годы, считают новобранцы.

Асами пограничной службы молодые солдаты станут несколько позже,  когда попадут в свои подразделения. А пока приходится осваивать приемы строевой подготовки. Кстати, здесь  командование отдает предпочтение именно летнему  призыву. Летом призывной контингент приходит несколько лучше, чем зимой. Может, это связано с тем, что заканчивается обучение в вузах. У прибывшего молодого пополнения человек двадцать -  с высшим образованием, остальные  имеют среднее специальное и среднетехническое образование.

# общество

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