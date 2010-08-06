В пограничных районах Витебской области усилены меры по предупреждению лесных пожаров

Буквально в трех километрах от белорусско-российской границы в Смоленской области горят торфяники. Спасатели и лесники двух стран работают в тандеме, чтобы не допустить распространение огня.

Пожар полыхает всего в трех километрах от белорусско-российской границы. Горят болота и торфяники Руднянского лесхоза Смоленской области. Но отголоски огненной стихии доносятся и до Витебской области. Здесь чувствуется запах дыма. Сейчас в России находятся специалисты витебского лесхоза. По их информации в Рудненском районе несколько пожаров. Огнем охвачены десятки гектаров.

Легче пожар предупредить, чем его тушить. Не дожидаясь, пока языки пламени покажутся на белорусском горизонте, наши пожарные и лесничие усилили меры профилактики лесных пожаров. Антипожарный мониторинг ведут и на земле и в воздухе.

Чтобы не допустить возникновение пожаров, здесь делают все возможное. В витебском, полоцком, лиозненском и суражском районах запрещено посещение лесов. На лесных дорогах установили дополнительные шлагбаумы. Селькие хозяйства скашивают травы вокруг населенных пунктов.

В зоне риска болота и торфяники пограничного Лиозненского района. Но даже несмотря на сильный ветер пожарная тревога вряд ли коснется Беларуси. Белорусские службы готовы бросить на борьбу со стихией все силы и не допустить возникновение пожаров.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область.