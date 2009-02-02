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В подразделениях сил спецопераций белорусской армии осваивают новая методика психологической подготовки военнослужащих

02 февраля 2009 12:50
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В основе - многолетний опыт работы военных психологов. Она поможет уверенно действовать в экстремальной обстановке, преодолевать страх и усталость.

Такие занятия психолог батальона Вадим Юхимук проводит регулярно. Они помогают человеку заранее смоделировать свое поведение в той или иной опасной для жизни ситуации. 

В основе новой методики целая серия эмоционально-волевых тренингов. Они способны  научить солдата уверенно действовать в экстремальной обстановке, а также  преодолевать страх и физическую усталость.

Эта специализированная огневая полоса тоже новый элемент психологической подготовки. Здесь все как в настоящем бою. Подобную пока экспериментальную подготовку уже прошли несколько сотен человек в 38-й отдельной мобильной бригаде. Результат не заставил себя ждать, уровень профессионального мастерства быстро и существенно вырос.

Уже в ближайшие месяцы  новая комплексная методика будет окончательно доработана и поступит на вооружение во все части и соединения сил специальных операций.

# общество

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