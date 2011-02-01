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В Подмосковье появился свой Карлсон

01 февраля 2011 10:06
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Есть женщины в русских селеньях, а есть и мужчины... И некоторым из них также никакие климатические или рукотворные изменения нипочем. Коней на скаку такие люди не останавливают, но вот бодрым аллюром по снегу — всегда пожалуйста.

По-крайней мере так обстоят дела в подмосковном Дзержинском, где живет местный Кулибин, по прозвищу «Наш Карлсон», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Живет и в зимний период передвигается на роскошном самодельном аппарате с мотором. Летать, правда, не летает, но, как говорится, нет предела совершенству.

# общество # Фотофакт

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