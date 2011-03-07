В племенном хозяйстве в Мстиславском районе начали разводить мини-пони

Раньше хозяйство славилось своими чистокровными тяжеловозами-рекордсменами. Теперь здесь перешли на малые формы.

Светлана Босянкова рассказывает: когда разводили русских тяжеловозов, лошадей здесь называли звучно: Багратион, Буцифал, Престиж. Но когда появились маленькие пони, то все чаще можно услышать, как ласково их называют Лавруша или Балерина.

Вот этому малышу еще нет двух месяцев. На свет он появился здесь, на племенной базе. Свой характер показывает с первых дней жизни.

Светлана Босянкова, заведующая племенной фермой:

Характер такой же, как и у большой лошади. Есть и нравые, и добрые, и злые.

Ухаживать за ними сложнее. Больше ласки и уважения надо.

Владимир Босянков, конюх:

Маленькие больших совсем не боятся, сами первые лезут и задираются.

Шесть мини-пони хозяйство закупило по республиканской программе развития племенного дела, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сегодня здесь уже 10 лошадок. И уже сейчас есть желающие купить эту редкую породу.

Сергей Саханков, директор селекционно-гибридного центра:

Есть предложения из России и Беларуси.

Сейчас агро- и экотуризм усиленно развивается, и эти лошади востребованы. На них стоит очередь, чтобы купить.

Благодаря небольшому росту, за пони прочно закрепилась репутация детской лошади. Однако мало кому известно, что первоначально их выводили и использовали далеко не для игры, а для работы в шахтах при добычи угля и руды под землей.

По своим физическим данным пони можно назвать настоящими силачами. Ведь они могут перевозить грузы, в несколько раз превышающие их собственный вес.

На пони здесь большие надежды. Они в хозяйстве не только любимцы детворы, но и источник доходов. К тому же в последнее время появилось много желающих купить своего собственного пони.

А за жеребенка сейчас предлагают не меньше трех тысяч евро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Поэтому, несмотря на то, что разведение пони в Беларуси – своего рода ноу-хау, но, как утверждают специалисты, довольно перспективное.