В Пинске появился новый центр "Надежда"

Профилактика различных инфекций, противодействие насилию в семье и школе, помощь в выборе профессии — это лишь малая часть того, что предлагают здесь.

Проекты Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси осуществляются с 1994 года, а в мае 1997 года в Минске открылось представительство этой международной организации.

Конечно же, это послужило прекрасным толчком для дальнейшего стремительно развития программ, направленных на содействие физическому и психологическому развитию детей, профилактику ВИЧ/СПИД среди молодежи, охрану прав детей. На Пинщине появилось месту куда за помощь или советом в трудной ситуации может обратиться каждый подросток. "Надежда" распахнула двери.



Второй раз приехал на белорусское Полесье представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Бранислав Екич, второй раз в Пинске и прославленный отечественный теннисист Максим Мирный. И то, что их нынешний визит в этот город совпал по времени отнюдь неслучайно. Спортсмен давно и плодотворно сотрудничает с этой международной детской организацией и сейчас выступил одним из инициаторов открытия дружественного подросткам центра "Надежда" - места, де каждый будь то ребенок или молодой человек может получить квалифицированную помощь и при этом сохранить конфиденциальность своего обращения.

Медучреждение максимально приближенное к молодым людям – вот основная идея деятельности подобных центров. И хорошо, чтобы они работали при каждой поликлинике, но пока это планы весьма отдаленного будущего. Реалии же таковы: в столице мест, куда со своими проблемами и вопросами могут придти дети – 7, один в Светлогорске и вот новый адрес – Пинск, улица Завальная, 18.



Назвать подростковый возраст – трудным будет, пожалуй, не совсем верно. Это возраст - поиска, неуверенности, амбиций, познания и выбора. Зачастую говорить о своих проблемах с близкими людьми по тем либо иным соображения ребенок не может или не хочет. Здесь же в дружественном центре "Надежда" его в первую очередь выслушают и уж, конечно, постараются помочь. Профессионалы 6 специальностей в числе которых психологи, венерологи, социологи, педиатры - это то что есть в центре сегодня, в дальнейших планах расширение перечня направлений.

