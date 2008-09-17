В Пинске начался суд над бывшим сотрудником милиции

В июне, находясь в нетрезвом состоянии, на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 11-летнюю девочку и попытался скрыться с места аварии. Школьницу доставили в больницу с многочисленными переломами. Спустя несколько дней пострадавшая скончалась, так и не придя в сознание. Экспертиза установила, что экс-милиционер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Родители погибшей девочки требуют максимально сурового наказания. Обвиняемый признает свою вину лишь частично. Ожидается, что приговор по этому делу будет вынесен 19 сентября.