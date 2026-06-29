В Петриковском доме ремесел создают шедевры ручной работы! Показываем уникальный хенд-мейд

Припятское Полесье – кладезь талантов. Если вы приехали в Петриков, обязательно загляните за сувенирами в Дом ремесел. Мастера здесь волшебные, а пространство наполнено светом и радостью. Валентина Фалеева – художник с божьей искоркой. В мире соломки уже четверть века. Начинала с инкрустации шкатулок и сундуков, но творческой душе всегда хочется новизны. Сегодня искусно владеет разными техниками и может одеть в белорусское золото с ног до головы.

Вы только посмотрите на это роскошное платье, ослепительный шедевр стал визиткой района и достоин ваших аплодисментов.