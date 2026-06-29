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В Петриковском доме ремесел создают шедевры ручной работы! Показываем уникальный хенд-мейд

29 июня 2026 13:53
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Припятское Полесье – кладезь талантов. Если вы приехали в Петриков, обязательно загляните за сувенирами в Дом ремесел. Мастера здесь волшебные, а пространство наполнено светом и радостью. Валентина Фалеева – художник с божьей искоркой. В мире соломки уже четверть века. Начинала с инкрустации шкатулок и сундуков, но творческой душе всегда хочется новизны. Сегодня искусно владеет разными техниками и может одеть в белорусское золото с ног до головы. 

В Петриковском доме ремесел создают шедевры ручной работы! Показываем уникальный хенд-мейд-2

Вы только посмотрите на это роскошное платье, ослепительный шедевр стал визиткой района и достоин ваших аплодисментов.

В Петриковском доме ремесел создают шедевры ручной работы! Показываем уникальный хенд-мейд-4

Было дано нам задание о создании костюма из природного материала, который отражает наш район, делали мы его очень долго, девочки мне помогали. Каждый элемент выплетался, у нас сотрудница его надевает по определенным праздникам районным, представляет наш дом ремесел. 

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# Туризм # Творчество

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