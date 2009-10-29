В первый день проката фильм «Майкл Джексон: Вот и всё» ставит кассовые рекорды

Документальный фильм собрал 2,2 миллиона долларов за первый вечер проката в Северной Америке.

Премьера документального фильма о последних днях жизни поп-короля прошла во вторник в концертном зале Nokia в Лос-Анджелесе. На торжественную церемонию мировой премьеры пришли братья Майкла – Джермэйн, Марлон, Тито и Рэнди, а также целая плеяда звезд шоу-бизнеса – Уилл Смит, Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Кэти Перри, сообщает newsru.com со ссылкой на «РИА Новости».

«Майкл Джексон: Вот и всё» – это фильм-ретроспектива карьеры поп-короля, с фрагментами его интервью, воспоминаниями близких, друзей и коллег. Сюжет картины основан на многочасовых видеозаписях репетиций, рабочих и закулисных моментах во время подготовки к несостоявшейся серии концертов в Лондоне. Режиссером ленты стал помощник Джексона Кенни Ортеги.