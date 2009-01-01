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В первый день нового года полувековой юбилей отмечает знаменитая Кубинская Революция

01 января 2009 14:18
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Она вошла в историю, как одна из самых известных побед над диктатурой. 1 января 1959 года совместными усилиями рабочих, интеллигенции, студенчества и мелкой городской буржуазии проамериканский режим полковника Батисты был свергнут. Страна пошла по социалистическому пути развития. Сегодня кубинское правительство активно развивает внешнеэкономические связи со странами Латинской Америки, Китаем и странами бывшего советского лагеря. В том числе и с Беларусью.
# общество

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