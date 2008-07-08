В первозданной красе скоро предстанет один из самых уникальных дворцов Европы

Во время Великой Отечественной замок серьезно пострадал. И лишь спустя 60 лет строители приступили к его реставрации. Еще не замок, но уже большая надежда. Уроженка этих мест, а заодно и главный экскурсовод Ирина Антипенко с реконструкцией комплекса связывает самые амбициозные планы.

История замка началась еще в ХIХ веке. Тогда граф Пусловский, он же крупный промышленник, решил построить дворец. По проекту французского зодчего. Башни возвели по количеству месяцев, а башенки - дней года. Арочные окна, парковые террасы. Уникальный в Европе дворцово - замковый комплекс поражал великолепием до середины 20 века. В годы Великой Отечественной замок серьезно пострадал от пожара. И лишь спустя 60 лет строители приступили к его реставрации.

Об уникальности этих стен до сих пор ходят легенды. Говорят, что они музыкальные. И это далеко не все секреты дворца. При разборке цокольного этажа строители нашли фрагменты централизованного отопления. Первого на территории Беларуси. А вот в этом месте уже археологи откопали самый настоящий клад.

В замке размещалось более 132 комнат. У каждой было свое название и оформление. Но главной изюминкой замка была парадная комната со стеклянным полом или аквариумом. Прямо под ногами у гостей плавали сотни экзотических рыбок.

Первую часть замка сдадут уже в 2011 году. А после окончательной реставрации комплекс смело можно будет назвать новой туристической Меккой.



В Косово началась реконструкция знаменитого дворца Пусловских. Уникальный ансамбль возвели еще в 19 веке.