В первом матче на турнике за Кубок Президентского спортклуба сборная Беларуси обыграла словаков – 6:2

11 ноября на льду встретятся дружины Словакии и России, Словении и Беларуси.
Накануне белорусские хоккеисты обыграли словаков в стартовом матче со счетом 6:2. 12 ноября белорусы сыграют с россиянами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Леоненко, нападающий сборной Беларуси по хоккею (U-17):
Непобедимых соперников нет. Я думаю, мы тоже неслабые. Будем бороться, так игру не будем отдавать.
Дмитрий Амброжейчик, капитан сборной Беларуси по хоккею (U-17):
Это не преграда, потому что мы – хорошая команда, и, я думаю, все победы впереди.