В первом матче на турнике за Кубок Президентского спортклуба сборная Беларуси обыграла словаков – 6:2

Новости Беларуси, Минск. Международный турнир по хоккею с шайбой среди юниорских команд – это неформальный чемпионат мира для ребят в возрасте до 17 лет. За пять лет его существования над ареной в парке Горького поднимались флаги шести стран, а в этом году к ним присоединился седьмой – словенский.

11 ноября на льду встретятся дружины Словакии и России, Словении и Беларуси.

Накануне белорусские хоккеисты обыграли словаков в стартовом матче со счетом 6:2. 12 ноября белорусы сыграют с россиянами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Леоненко, нападающий сборной Беларуси по хоккею (U-17):

Непобедимых соперников нет. Я думаю, мы тоже неслабые. Будем бороться, так игру не будем отдавать.

Дмитрий Амброжейчик, капитан сборной Беларуси по хоккею (U-17):

Это не преграда, потому что мы – хорошая команда, и, я думаю, все победы впереди.