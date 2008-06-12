В первом испытании централизованного тестирования приняли участие около 70 тысяч человек

Сегодня абитуриенты писали тест по белорусскому языку. Кампания по традиции находится под строгим контролем. При входе в аудиторию молодые люди должны иметь при себе только зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность и черную ручку. На вступительное испытание по физике и химии можно также взять с собой и калькулятор. Кроме того, в нынешнем году изданы новые варианты бланков на русском и белорусском языках. Каждый из них имеет свою серию и номер. По мнению специалистов это хорошая защита от подделок. Отметим, что сертификаты тестирования в этом году получат только абитуриенты, сдавшие его на положительные баллы.