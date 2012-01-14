В первом домашнем матче в новом году минское «Динамо» ничего не смогло противопоставить «Металлургу» из Магнитогорска – 3:4

Наши оптимистичные ожидания в реальность не воплотились. Почему? Сформулировать ответ в раздевалке после матча никто толком не смог.



Андрей Стась, ХК «Динамо-Минск»:

Сложно сказать. Может, соперник был, я считаю, силен. Это одна из тех команд, которая достойна быть чемпионом КХЛ. Где-то мы не использовали моменты, а они мастера большого уровня, поэтому использовали практически все, что были.



Что бросалось в глаза – не было у минчан должного настроя. Эпизодов, за исключением концовки, в которых динамовцы включали бы характер, явно не хватало. Так, может, дело в голове?



Андрей Стась, ХК «Динамо-Минск»:

Я бы не сказал, что в голове. Но, сами понимаете, проиграли две игры подряд – осадок остался.



Впрочем, дело игрока – играть, а не формулировать. Последним, скорее, занимается тренер.



Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Хотели играть в открытый хоккей. У соперника классные хоккеисты и нас они наказали.



Весь матч минчане соперников догоняли, но так и не догнали – времени как всегда не хватило. На шайбу Обухова ответил Теему Лайне. Это заводной Иргл бросил издали, шайба попала в штангу, и уже финн добил ее в ворота, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Во втором периоде Юхаматти Аалтонен поиграл в кошки-мышки сначала с Обшутом, а потом и с Мезиным. Но у нас тоже есть свои мастера: Збынек Иргл забил свою пятую шайбу в четырех последних поединках.



А вот вторая половина второго периода обернулась провалом: Быков и Твердовский почти гарантировали «Магнитке» победу. Андрей Стась в концовке забил, установив окончательный счет.



Олег Твердовский, ХК «Металлург»:

Достаточно сложная игра. Примерно равные команды были. «Динамо» отличается «жадной» обороной, и нам пришлось попотеть, чтобы забить свои голы. Но хорошо, что мы забивали первыми, потому что очень сложно отыгрываться против этой команды, ведь они очень плотно играют в защите.

Мы немного смазали концовку, слишком вяло играли в своей зоне, контролировали шайбу, но нужно было играть в хоккей. Но выиграли игру – это самое главное.



Что будет в матче с «Нефтехимиком»? Выйдет на лед Владимир Денисов. Возможно, Кевин Лаланд. А вот Ладислава Надя пока не увидим, хотя словак в «Динамо», судя по последним поединкам, ко двору и вовремя.