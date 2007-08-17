В Перу объявлен трехдневный траур

Число жертв самого мощного за последние 30 лет землетрясения в Перу растет. В списке уже 510 погибших, более 2 тысяч раненых.

Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках выживших. Полевые госпитали не в состоянии справиться с потоком пациентов. В стране объявлен трехдневный траур.

Напомним, трагедия произошла накануне ночью. Сила подземных толчков достигала 8 баллов по шкале Рихтера. Десятки тысяч жителей страны лишились крова. Во многих департаментах пока не удается восстановить электроснабжение и водопровод.

Помощь Перу уже предложило международное сообщество.