В период сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты активизируются мошенники

По всей стране начался сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Сегодня члены инициативных групп пошли в народ. Для выхода в следующий этап президентской гонки потенциальному кандидату необходимо собрать 100 тысяч подписей.

О том, что инициативные группы собирают подписи, Ольга услышала по телевизору еще с утра. И была готова к визиту. Первые гости оказались теми, что надо: и удостоверение в порядке, и подписные листы. Мать двоих детей уже давно определилась с выбором. Судя по всему, с хозяйкой в одной команде и другие обитатели квартиры. Услышав о сборе подписей, сосед Николай Владимирович тоже с удовольствием присоединился.

А вот еще одна инициативная группа. Здесь тоже собирают подписи за своего претендента занять высший пост.

Желающих поставить подпись в заветном бланке оказалось немного, хотя у самих пикетчиков оптимизма куда больше.

Чего действительно много, так это мест для пикетов. Вне зоны доступа лишь нескольких пунктов, обозначенных горисполкомом.

Хочешь — организуй пикет в переходе, хочешь — возле магазина и даже в парке. Именно здесь подпись за своего кандидата поставил и Николай Ладутько. Минский градоначальник тоже отметил, что условия для инициативных групп действительно комфортные.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Определен только минимальный перечень объектов, возле которых не нужно вести работу по сбору подписей. Это государственные учреждения, объекты стратегического назначения, станции метро. Сегодня в подземных переходах, возле входов на станции метро, возле крупных торговых центров, на железнодорожном вокзале, на автовокзалах, возле любых учреждений негосударственного значения можно вести работу по сбору подписей.

А вот милиционеры спешат напомнить: практика показала: в период сбора подписей активизируются мошенники. Нужно быть предельно внимательным, чтобы не попасть в их сети. Бывали случаи, когда после прихода группы неизвестных семьи недосчитались денежных накоплений. Случалось, подпись ставили под документами о купле-продажи квартиры.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Минска:

Под видом сбора подписей вашу подпись могут получить мошенники, но уже для других целей. Неизвестно, в каком поддельном финансовом документе ваша подпись может оказаться. Поэтому ставя подпись, необходимо внимательно смотреть, на какой бланк она заносится.

За месяц инициативные группы в пользу своего кандидата должны собрать 100 тысяч подписей. Судя по всему, для некоторых это задача окажется не из легких. Ведь есть инициативные группы, которые едва насчитывают полтысячи. Одному человеку придется собрать за сравнительно небольшое время более 200 подписей.

«Мертвые ли души» в бланках или же реальные персоналии? Проверка достоверности в подписных листах будет проводится с 30 октября в течение десяти дней. Тогда же и станет ясно, кто выйдет на финишную прямую. А кому придется сойти с дистанции.

Анастасия Корниенко, Людмила Орлова, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.