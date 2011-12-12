Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • В Партизанском районе Минска активные пенсионеры будут помогать своим одиноким сверстникам в организации досуга и решении бытовых проблем

В Партизанском районе Минска активные пенсионеры будут помогать своим одиноким сверстникам в организации досуга и решении бытовых проблем

12 декабря 2011 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. Заявки на участие уже подали 10 волонтеров.

Для тех, кто не может выйти из дому по состоянию здоровья, организован телефонный патронаж, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Ольга Стефанович, заведующий отделением территориального центра социального обслуживания населения Партизанского района:
Результаты уже есть, потому что в телефонный патронаж активно наши пенсионеры активно включились. Уже выявлена группа в количестве 40 человек, регулярно осуществляется телефонное консультирование.
Сейчас мы планируем к праздничным мероприятиям выйти к ним на дом с рекреационной, с праздничной, с досуговой деятельностью.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 декабря 2011 18:57

Магазины Минска подготовили предновогодние торговые запасы: более двух тонн сладостей и пара миллионов бутылок шампанского

12 декабря 2011 18:49

Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных отметила 10-летие

12 декабря 2011 18:39

Новогоднее оформление центральных проспектов Минска завершено