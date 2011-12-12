В Партизанском районе Минска активные пенсионеры будут помогать своим одиноким сверстникам в организации досуга и решении бытовых проблем

Для тех, кто не может выйти из дому по состоянию здоровья, организован телефонный патронаж, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Ольга Стефанович, заведующий отделением территориального центра социального обслуживания населения Партизанского района:
Результаты уже есть, потому что в телефонный патронаж активно наши пенсионеры активно включились. Уже выявлена группа в количестве 40 человек, регулярно осуществляется телефонное консультирование.
Сейчас мы планируем к праздничным мероприятиям выйти к ним на дом с рекреационной, с праздничной, с досуговой деятельностью.