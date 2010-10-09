В парке Победы городские власти посадили около 30 деревьев и кустарников

В Минске продолжается месячник по благоустройству. Сегодня в парках и скверах садили молодые деревья и кустарники. Мэр Минска, Николай Ладутько, лично принял участие в посадке елей в парке Победы. Убирать здесь листву и наводили порядок на клумбах также вышли около 200 чиновников Мингорисполкома.

Впервые, после реконструкции, облагородили аллеи Победы. Отсюда в Минске и стартовала массовая посадка молодых деревьев и кустарников.

Подготовка к субботнику в парке началась в семь утра. Сначала сюда привезли инвентарь, забрали из питомника ели и отгрузили тонну грунта.

Благоустраивать город вышли не на словах, а на деле. Около 200 минских чиновников вместо бизнеспортфелей взяли в руки грабли и лопатами. Мужчины и женщины – по разные стороны аллей. Одни – гребут, другие – копают.

Николай Ладутько своё дерево посадил одним из первых. Парк Победы для него стал личной победой. Реконструкцию сам курировал и сам контролировал. За два года, признается, здесь стоптал не одну пару обуви. И сегодня мэр ни рук, ни туфель не пожалел.

Владимир Зубрик, начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома:

Сложности в посадке ели те, что необходимо копать специально ямки под определенную высоту, подбирать ямки. Она должна быть и не глубоко и не низко. Дерево капризное, не все деревья приживаются. Но мы надеемся, что те деревья, которые мы посадили, приживутся.

Валентина Наумович, заместитель начальника управления «Центр» УП Минскзелентрой:

Почва отличная. Подсыпаем грунт. Привезли свежий, в ямки засыпаем. Расти будут отлично. Солнечная сторона. Елям здесь все условия созданы.

Отдыхать – не работать. Елизавета Иванова здесь расслабляется душой и тренирует тело. Третий год подряд, отрывается от клумбы у дома и приходит на городской субботник поработать граблями. В этот раз уборка стала своего рода и экскурсией. Ведь после реконструкции – в парке не была.

Общими усилиями этой осенью в парке Победы посадят около 30 елей и столько же рябин. А также вывезут десятки тонн листвы. А пока остатки осени утрамбовывают, чтобы к концу дня вывезти на городскую свалку.

Месячник по благоустройству продлится до конца октября. А уже в начале ноябре руководство города оценит его результаты. В это время пройдет традиционный объезд города.

Екатерина Расолько, Людмила Орлова, телекомпания СТВ