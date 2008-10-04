В парке имени Горького прошла акция приуроченная к международному дню защиты животных

Все желающие посетители могли приобрести себе котенка или щенка. Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных. Организаторами акции выступили объединение "Эгида" и государственное предприятие "Фауна города".



За время акции можно было получить бесплатную консультацию по уходу за своими питомцами. Для самых стильных друзей человека был организован шоу-показ собачьей моды. Закончится акция концертно-развлекательной программой.



На протяжении всего дня в парке будет работать гуманитарная палатка. Туда можно принести сухой корм, клетки, поводки, ошейники и многое другое, что постоянно требуется бездомным животным. Предприятие "Фауна города" находится на улице Гурского 42. Там ежедневно можно найти себе верного, пушистого друга.