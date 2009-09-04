В парке Горького сегодня будет весело

Неслучайно это мероприятие проводится в начале учебного года, когда вопросы соблюдения правил дорожного движения юными пешеходами особенно актуальны. В рамках акции посетители парка познакомятся с вооружением и техникой ГАИ.
Кроме этого, зрители смогут увидеть показательные выступления милицейского спецназа и кинологической службы. Организаторы подготовили для детей много интересных тематических конкурсов. Победители получат памятные призы и подарки.
А на сцене у центрального входа участники концерта «Звездный паркинг» (эстрадные артисты, популярные ди-джеи и оркестр минской милиции) порадуют посетителей своим творчеством.