В парке Горького сегодня будет весело

Звезды эстрады «припаркуются» сегодня в парке имени Горького. Так профилактическая республиканская акция ГАИ «За безопасность движения всего поколения!» подойдет к своему яркому завершению.

Неслучайно это мероприятие проводится в начале учебного года, когда вопросы соблюдения правил дорожного движения юными пешеходами особенно актуальны. В рамках акции посетители парка познакомятся с вооружением и техникой ГАИ.

Кроме этого, зрители смогут увидеть показательные выступления милицейского спецназа и кинологической службы. Организаторы подготовили для детей много интересных тематических конкурсов. Победители получат памятные призы и подарки.

А на сцене у центрального входа участники концерта «Звездный паркинг» (эстрадные артисты, популярные ди-джеи и оркестр минской милиции) порадуют посетителей своим творчеством.