В парке Дружбы народов состоялся траурный митинг

В траурном митинге в Минске, посвященном 20-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, приняли участие глава Администрации Президента Геннадий Невыглас, представители власти, церкви, дипкорпуса и общественных объединений, а также ликвидаторы, военнослужащие и учащиеся учебных заведений.Это мероприятие провели у мемориального знака "Камень памяти жертвам и героям чернобыльской катастрофы", который установлен в парке Дружбы народов. Геннадий Невыглас подчеркнул, что преодоление последствий аварии - предмет особой заботы руководства страны и главы государства.

За 20 лет приведены в действие три государственные программы по преодолению последствий катастрофы. На их реализацию направлено свыше 17 млрд. долларов. Глава Администрации Президента отметил, что <последствия Чернобыля могли быть более страшными и губительными, если бы не героические усилия сотен тысяч ликвидаторов>.

Участники митинга возложили к "Камню памяти жертвам и героям чернобыльской катастрофы" венки и корзины с цветами. В их числе - и венок от главы государства.