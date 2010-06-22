В память о жертвах июня 1941 года во всех городах страны ранним утром начались траурные митинги

Ровно 69 лет назад, на рассвете 22 июня войска фашистской Германии перешли границу Советского союза, нарушив договор о ненападении.

События этого дня навсегда изменили историю. С первых часов Беларусь стала ареной крупнейших военных операций Великой Отечественной. В этой войне наша страна потеряла каждого третьего жителя. А первым удар неприятеля принял на себя героический гарнизон Брестской крепости.

И буквально несколько часов назад в город над Бугом прибыл поезд Памяти. Его пассажиры — ветераны — первые свидетели войны и участники освобождения Беларуси. В канун Дня всенародной памяти и скорби к героям присоединятся более 200 детей из российской столицы. Гости из Москвы накануне возложили цветы к монументу Победы в Минске, а сегодня станут почетными участниками мемориального шествия у стен Брестской цитадели.

В память о жертвах июня 1941года во всех городах страны ранним утром начались траурные митинги. На площади Победы в Минске офицеры и курсанты возложили венки к обелиску и почтили минутой молчания память павших героев. А на Буйничском поле могилевчане ровно в 4 утра спустили на воду траурные венки. Тем временем в Бресте, который первым принял на себя фашистскую агрессию, в память о событиях того времени прошла необычная премьера фильма «Бресткая крепость». Презентация картины состоялась глубокой ночью в цитадели над Бугом. А последние кадры совпали по времени с первыми залпами войны.

Вспоминать о жертвах той войны белорусы будут в течение всего дня. Во всех храмах страны не утихнет колокольный звон, а минуты молчания напомнят следующим поколениям о погибших в первые часы Великой Отечественной.