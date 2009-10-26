В память о трагедии «Норд-Оста» в небо выпустили 130 белых шаров

Сотни жителей столицы пришли к Театральному центру на Дубровке, где 7 лет назад в результате теракта погибли 130 человек. Почтить память погибших собрались родные и друзья погибших, гости столицы и просто неравнодушные люди.

26 октября у Театрального центра прошла панихида в память о погибших. Москвичи возложили красные гвоздики к мемориальной доске и выпустили в небо 130 белых шаров - по числу погибших.

Во время минуты молчания на площади, заполненной людьми, зачитали имена тех, кто 23 октября 2002 года не вернулся домой после мюзикла «Норд-Ост». После этого состоялась церковная поминальная служба. Семь лет назад 40 террористов ворвались в здание Театрального центра и захватили в заложники 914 участников и зрителей мюзикла. Освободить заложников удалось только ранним утром 26 октября в результате спецоперации. Были применены спецсредства, действия которых застали боевиков врасплох.

Все эти годы пострадавшие на Дубровке и родные погибших пытаются добиться наказания всех виновных, допустивших в центр Москвы группу вооруженных террористов. То, что заложники отравились газом, до сих пор не признано официально, сообщает NEWSmsk.com.