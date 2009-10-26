В Палестине сшили самое большое в мире платье

Его разложили на поле футбольного стадиона.

Как передает БЕЛТА, длина платья - 32,6 м, а ширина - 18,1 м. Украшенный вышивкой наряд сшили палестинцы из города Хеврона на Западном берегу Иордана. Над платьем работали около 150 мастериц, сообщили организаторы акции, целью которой было попасть в Книгу рекордов Гиннесса и привлечь внимание к работам местных мастеров.

Многие женщины на Западном берегу начали изготавливать на продажу разные кустарные поделки после начала экономического спада в стране. Согласно последнему отчету ООН спад в палестинской экономике продолжается уже почти десятилетие, а уровень безработицы за это время вырос до 32%.