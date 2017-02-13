В ожидании вердикта: в Минске начались заседания по делу о нападении гимназиста на учителя

Новости Беларуси. Громкий процесс. В Минске начались заседания по делу о нападении минского гимназиста на учителя. Инцидент произошел в мае 2016 года.

По словам пострадавшего преподавателя, девятиклассник ударил ее ножом прямо в учебном классе.

По версии следствия, женщина получила 17 ножевых ударов. Гимназиста обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса. Однако признал ли он свою вину сегодня – сказать сложно. Слушание проходило целый день в закрытом режиме.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Громкий процесс, однако, в тишине для прессы и общественности. Сегодня на первом заседании по делу о нападении 15-летнего гимназиста на учителя и пострадавший преподаватель, и родители ученика категорически отказались публично озвучить свои версии произошедшего. Впрочем, спикеров на слушании и так достаточно.

Известно, что девятиклассника защищают сразу несколько адвокатов, учителя – один, зато отметившийся в ряде резонансных дел.

По данным следствия, гимназист соглашался давать показания лишь в день задержания. После свою вину он уже не признавал.

Обвиняют 15-летнего ученика в покушении на убийство.

Провести за решеткой он может не намного меньше своего же возраста – 12 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Петрашевская, СТВ

По словам адвоката потерпевшей, учителю психологически непросто находиться на судебном слушании.