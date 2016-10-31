В ожидании Нового года: живых елей хватит на всех

Новости Беларуси. А тем временем спрос на живую ель в новогодние праздники будет удовлетворен в полной мере. По всей стране высаживают и растят целые еловые плантации. На одном гектаре до 10 тысяч штук. Начать реализацию зеленых красавиц специалисты планируют только в декабре, но уже сейчас можно полюбоваться главным атрибутом Нового года, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Григорий Хомичук, мастер Каменецкого лесхоза:

На этих елках хвоя темно-зеленая. Это значит, что выбор почвы сделан правильно. Они себя прекрасно чувствуют.

Несмотря на то, что лето в этом году выдалось засушливым, ели на плантации выросли одна краше другой. И все же, выбрать подходящую почву – это только половина дела. Кроме этого

колючая и пушистая требует за собой регулярного ухода.

Григорий Хомичук:

Вырезается ненужная порода. Как мы говорим, пионеры леса – это береза и осина, которые быстрее засеиваются и быстрее растут, чем ель. Заглушают ее.

Как вырастить стройную новогоднюю красавицу Григорий Филиппович знает, как никто другой. Под присмотром лесника со стажем в четверть века несколько таких плантаций. На счету – каждое дерево.

Петр Бутрим, СТВ:

Эту плантацию елей высадили специально для новогодних продаж. На одном гектаре порядка 5 тысяч зеленых красавиц. Вот, к примеру, этой только 3 года – она украсит праздник немного позже. А вот этой ели уже стукнуло 7 – это значит, что ее звездный час, скорее всего, наступит уже в декабре.

Большой спрос на живую ель в этом году обещают удовлетворить в полной мере. Причем, смело ручаются в том числе и за ее красоту.

Борис Михалкович, главный лесничий Брестского лесхоза:

Если мы посмотрим на ели, которые растут под пологом леса, то они широкие, вид имеют неказистый. А мы же сажаем на чистых площадях. Она от всего свободна и получается со всех сторон одинаковая. Главное, чтобы попадал свет и они друг другу не мешали.

Свою живую импортной искусственной по-прежнему предпочитают и сами покупатели. Новогодние ярмарки с пахучими и пушистыми елками откроются еще не скоро. Но уже сейчас можно сказать с уверенностью: лесных красавиц, а

вместе с ними и праздничного настроения, хватит на всех.