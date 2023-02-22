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В Овальном зале прошло совместное заседание обеих палат парламента

22 февраля 2023 14:10
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Новости Беларуси. В Беларуси коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности. В 2022 году генпрокуратура не наблюдала роста преступлений, связанных с подкупом. Тем не менее законодательство в этой сфере регулярно совершенствуется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуратура продолжает наблюдать за ситуацией в торговле. Подробнее

В Овальном зале прошло совместное заседание обеих палат парламента-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Имеются факты приобретения товаров по завышенной стоимости, лоббирования интересов поставщиков при заключении и исполнении договоров, необоснованного посредничества, а также нерационального расходования бюджетных средств, получения незаконных вознаграждений. По требованию прокуроров отменены процедуры закупок на сумму более 12 миллионов рублей, что на треть больше, чем в 2021 году. Надзорные мероприятия за исполнением законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности свидетельствуют, что организациями-экспортерами не во всех случаях обеспечивается надлежащий контроль за осуществлением субъектами товаропроводящей сети финансово-хозяйственной деятельности.

Парламентарии тесно сотрудничают с Генеральной прокуратурой по самому широкому кругу вопросов. Важным направлением остается работа с обращениями граждан и юридических лиц. Многие просьбы, с которыми люди приходят к депутатам, для прокуратуры профильные. Потому взаимодействие необходимо, чтобы качественно и своевременно оказать помощь населению.

В Овальном зале прошло совместное заседание обеих палат парламента-4

Сегодняшнее заседание – новшество для Овального зала. Ранее перед парламентом выступали только премьер-министр и его заместители. Как отметил председатель Палаты представителей, расширение круга спикеров – результат масштабной политической реформы в стране.

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# Парламент Беларуси # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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