В Овальном зале прошло совместное заседание обеих палат парламента

Новости Беларуси. В Беларуси коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности. В 2022 году генпрокуратура не наблюдала роста преступлений, связанных с подкупом. Тем не менее законодательство в этой сфере регулярно совершенствуется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Имеются факты приобретения товаров по завышенной стоимости, лоббирования интересов поставщиков при заключении и исполнении договоров, необоснованного посредничества, а также нерационального расходования бюджетных средств, получения незаконных вознаграждений. По требованию прокуроров отменены процедуры закупок на сумму более 12 миллионов рублей, что на треть больше, чем в 2021 году. Надзорные мероприятия за исполнением законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности свидетельствуют, что организациями-экспортерами не во всех случаях обеспечивается надлежащий контроль за осуществлением субъектами товаропроводящей сети финансово-хозяйственной деятельности.

Парламентарии тесно сотрудничают с Генеральной прокуратурой по самому широкому кругу вопросов. Важным направлением остается работа с обращениями граждан и юридических лиц. Многие просьбы, с которыми люди приходят к депутатам, для прокуратуры профильные. Потому взаимодействие необходимо, чтобы качественно и своевременно оказать помощь населению.