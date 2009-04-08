В отношении руководителей нацпарка «Браславские озера» возбуждено девять уголовных дел

Шесть новых уголовных дел возбуждено против руководителей нацпарка "Браславские озера". Напомним, первоначально три уголовных дела за злоупотребление служебными полномочиями и финансовые махинации при строительстве подпорного сооружения с рыбоуловителем на реке Дрисвятка были возбуждены в отношении гендиректора, его заместителя и главного инженера "Браславское управление капитального строительства", а также директора Днепро-Березинского предприятия водных путей.
Однако в ходе расследования стали известны новые факты нарушения закона, которые и послужили поводом для возбуждения еще шести уголовных дел. Сразу три - в отношении заместителя гендиректора по общим вопросам за служебные подлоги при строительстве объекта для базы отдыха. Два - против генерального директора нацпарка по факту причинения ущерба на сумму более 148 миллионов рублей при строительстве комплекса по выращиванию угря. Еще одно в отношении директора Днепро-Березинского предприятия водных путей, который за деньги предприятия незаконно приобрел в личную собственность трехкомнатную квартиру в центре Бобруйска.
Таким образом, в одном производстве сейчас находится сразу девять уголовных дел против руководителей. За злоупотребление служебным положением, служебные подлоги и хищения в особо крупном размере каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы. Общий ущерб, причиненный нацпарку, уже оценивается в сумму свыше 700 миллионов рублей.
– Бывшие должностные лица природоохранного учреждения Национальный парк «Браславские озера» Днепроберезинского предприятия водных путей, оформляли несоответствующие действительности документы о выполнении работ на территории парка, которые не были выполнены вообще, или не в полном объеме, – рассказал телеканалу СТВ и. о. начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Витебской области Василий ПАШКОВСКИЙ. – С учётом этих документов осуществлялись перечисления денежных средств за якобы выполненные работы. Парку тем самым причинен ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей.
Кстати, за 2008 год было зарегистрировано свыше двух с половиной тысяч коррупционных преступлений. И, хотя, их общее число несколько сократилось, в самой структуре видимых изменений не произошло. По-прежнему высоким остается уровень хищений и злоупотреблений властью или служебными полномочиями. Удельный вес таких преступлений составил 25 и 11 процентов соответственно.