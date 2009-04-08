В отношении руководителей нацпарка «Браславские озера» возбуждено девять уголовных дел

За злоупотребление служебным положением, подлоги и хищения в особо крупном размере каждому бывшему начальнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Шесть новых уголовных дел возбуждено против руководителей нацпарка "Браславские озера". Напомним, первоначально три уголовных дела за злоупотребление служебными полномочиями и финансовые махинации при строительстве подпорного сооружения с рыбоуловителем на реке Дрисвятка были возбуждены в отношении гендиректора, его заместителя и главного инженера "Браславское управление капитального строительства", а также директора Днепро-Березинского предприятия водных путей.

Однако в ходе расследования стали известны новые факты нарушения закона, которые и послужили поводом для возбуждения еще шести уголовных дел. Сразу три - в отношении заместителя гендиректора по общим вопросам за служебные подлоги при строительстве объекта для базы отдыха. Два - против генерального директора нацпарка по факту причинения ущерба на сумму более 148 миллионов рублей при строительстве комплекса по выращиванию угря. Еще одно в отношении директора Днепро-Березинского предприятия водных путей, который за деньги предприятия незаконно приобрел в личную собственность трехкомнатную квартиру в центре Бобруйска.

Таким образом, в одном производстве сейчас находится сразу девять уголовных дел против руководителей. За злоупотребление служебным положением, служебные подлоги и хищения в особо крупном размере каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы. Общий ущерб, причиненный нацпарку, уже оценивается в сумму свыше 700 миллионов рублей.

– Бывшие должностные лица природоохранного учреждения Национальный парк «Браславские озера» Днепроберезинского предприятия водных путей, оформляли несоответствующие действительности документы о выполнении работ на территории парка, которые не были выполнены вообще, или не в полном объеме, – рассказал телеканалу СТВ и. о. начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Витебской области Василий ПАШКОВСКИЙ. – С учётом этих документов осуществлялись перечисления денежных средств за якобы выполненные работы. Парку тем самым причинен ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей.

Кстати, за 2008 год было зарегистрировано свыше двух с половиной тысяч коррупционных преступлений. И, хотя, их общее число несколько сократилось, в самой структуре видимых изменений не произошло. По-прежнему высоким остается уровень хищений и злоупотреблений властью или служебными полномочиями. Удельный вес таких преступлений составил 25 и 11 процентов соответственно.

