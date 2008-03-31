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В отношении неплательщиков ужесточат меры

31 марта 2008 17:37
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В частности, управление жилищного хозяйства Минска намерено сократить срок принятия решения о выселении должников с 6 до 4 месяцев. Подобные меры, считают в Мингорисполкоме, необходимы, чтобы сократить задолженность по оплате за коммунальные услуги.

Сегодня готовы к исполнению уже 23 предписания о выселении. Но только в трех случаях недобросовестные жильцы покинули свои квартиры. Все они не оплачивали коммунальные услуги более чем полгода.

Ситуация со злостными неплательщиками достигла апогея - более 7 миллиардов рублей долга государству за полгода. Все это время каждый случай с должниками разбирался индивидуально. Теперь же оплату долгов планируют регламентировать.

Несмотря на жесткие санкции, у белорусских должников останутся все же причины избежать выселения - приватизированная жилплощадь или несовершеннолетние жильцы. Но специалисты утверждают: новые санкции станут стимулом к исправной оплате.
# общество

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