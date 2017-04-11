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В отношении членов «Белого легиона» возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования

11 апреля 2017 10:40
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Новости Беларуси. В отношении членов «Белого легиона» возбуждено уголовное дело по статье 287 – за создание незаконного вооруженного формирования. Об этом говорится в материале газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Следствию удалось установить факт создания глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, идеологической основой и вооружением.

Напомню, что по делу о подготовке массовых беспорядков проходит 35 человек. У некоторых из них во время обыска обнаружены различные виды стрелкового оружия, гранаты, взрывчатка и дымовые шашки, бронежилеты и камуфляжная форма.

Весь этот арсенал предназначался для ведения боя в городских условиях. Также известно, что под видом военно-патриотического воспитания в полевых лагерях участники организации проходили боевую подготовку, изучая тот самый арсенал, а применить его хотели 25 марта. Следствие продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Криминал

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