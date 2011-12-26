В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею прошли матчи очередных туров, по итогам которых все команды сохранили свои позиции

«Неман» в среду гостил в Новополоцке и добился крупной, уверенной и закономерной победы. Пока у «Химика» сохранялись силы, команда боролась, потом все пошло наперекосяк. В первом периоде хозяева гостей даже перебросали – 9 на 8, хоть и уступили в счете 1:2 (на шайбу Андрея Залевского ответили Алексей Ерёмин и Иван Мядель).

А во второй трети случился провал. «Неман» сделал 15 бросков по воротам «Химика» и забил трижды. Главные претензии Владимир Мартынов тут должен предъявить защите, поскольку Виталий Трус вряд ли мог спасти команду, когда забивали Сергей Печура, Сергей Кукушкин и Александр Ковшик.

Частично оправдание «химбатальон» может найти в том, что в этой международной паузе команду покинул ведущий защитник Глинкин, присоединившийся к «Металлургу», а по ходу встречи выбыли Климин, Эберт, а затем и Трус.

Второй голкипер Дмитрий Пошелюк также свою шайбу пропустил (это Кукушкин оформил дубль). Ну а гол Яковлева позволил «Химику» оптимистичнее смотреть на итоговый счет: все же 2:6 лучше, чем 1:6.

«Юность», к которой, как мы и предсказывали неделю назад, примкнули экс-витебляне Егор Цуриков и Николай Михайлов, а также вернувшийся из России Ирек Хафизов, не смогла выиграть в Жлобине. Андрей Макров реализовал большинство в первом периоде. Вячеслав Андрющенко удвоил перевес хозяев во втором, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Гости сократили отставание после явной ошибки Мильчакова, для которого стал полной неожиданностью бросок Цурикова. Но тут же Осипов преуспел на добивании, и стало понятно, что «Металлург» победу не отдаст. В заключительной трети Никита Комаров лишь установил окончательный счет – 4:1.

Крупных побед добились в среду «Гомель», «Металургс» и «Лида». С дублями поздравили лиепайчан Яниса Страупе и Микса Индрашиса, а также лидчан Павла Боярчука и Никиту Ремезова.

23 декабря центральный поединок был сыгран в Гомеле. «Юность» в своем обновленном составе на сей раз сыграла более уверенно. В первом периоде гости владели безраздельным преимуществом, в частности по броскам – 17 на 6, и по счету – 1:0. Шайбу в сутолоке у ворот выловил и отправил в верном направлении Константин Захаров.

Хозяева подравняли ситуацию во второй трети: Евгений Соломонов восстановил равенство. Однако на следующий перерыв «Юность» ушла все же лидируя: Олег Тимченко – 2:1. Ну а в третьем периоде забить ни одной из команд не удалось, так что минчане одержали очень важную для себя в психологическом плане победу.

«Металлург» не оставил шансов «Бресту». Дубль в активе Константина Дурнова. «Шахтер» разгромил «Металургс». Две шайбы в ворота лиепайчан отправил Владимир Михайлов. Три очка в совсем непростом поединке взял в Витебске «Неман». Дважды забросил Александр Ковшик. Наконец, «Лида» добилась победы в Новополоцке.