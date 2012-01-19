В открытии суда ЕврАзЭС принимало активное участие Министерство юстиции Беларуси

Об этом заявил глава ведомства Олег Слижевский.



Минюст подвел итоги работы за прошлый год. В 2011-м значительно расширилась работа по рассмотрению документов в рамках межгосударственных образований. Таких как Союзное государство, Таможенный союз, ЕврАзЭС и ЕЭП. Их было более 370.



Также в 2011-м подписаны соглашения с Ираном о выдаче преступников, с Турцией – о правовой помощи. В этом году такие соглашения подпишут с Арабскими Эмиратами, Оманом и Южной Кореей. Список также могут пополнить Индонезия и Венесуэла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:

В 2011 году подготовке документов и организационных вопросов по открытию Суда ЕврАзЭС было уделено очень много внимания. Была создана межгосударственная рабочая группа. Она подготовила все проекты решений, которые были подписаны главами государств 19 декабря 2011 года на межгосударственном совете ЕврАзЭС. Все эти меры позволили суду начать работу уже с 1 января 2012 года, как и было запланировано.