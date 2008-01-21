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В основе законодательства о долевом строительстве жилья должны быть интересы граждан

21 января 2008 16:41
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Президент поручил доработать до 1 февраля проект Указа "О некоторых вопросах долевого строительства". Глава государства потребовал от правительства разобраться с ситуацией, приведшей к фактической остановке долевого строительства в стране. Прежняя нормативная база не соответствовала требованиям времени. Люди жаловались на несоблюдение сроков строительства жилья, низкое качество и значительное увеличение стоимости квадратных метров. Подводя итоги, Александр Лукашенко подчеркнул: долевое строительство должно быть возрождено в ближайшее время.
# общество

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