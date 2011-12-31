В Осиповичах открыли вагоностроительный завод с производством в 2,5 тысячи единиц в год

Новости Беларуси, Осиповичи. Он должен оптимизировать работу всей отрасли. Импортозамещающее производство рассчитано в первую очередь на выпуск грузовых вагонов и цистерн. Более 70% продукции пойдет на экспорт.

Вопрос модернизации транспортной системы достался Беларуси в наследство сразу после распада Союза. Исчерченной железнодорожными ветками и с большими планами на транзитные грузоперевозки, стране пришлось эксплуатировать технику образца 70-ых. К середине 2000-ых вопрос о замене подвижного состава встал как никогда остро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мирза Чолоян, генеральный директор Осиповичского вагоностроительного завода:

Потребность в перевозках очень большая. А парк надо обновлять, поэтому сегодня свежую кровь вливать надо.

Заводской срок эксплуатации обычного грузового вагона или цистерны примерно 30 лет. На деле при современных условиях эксплуатации получается не более 20. Все, что дольше – уже требует модернизации.

Новый завод в Осиповичах решает сразу 2 задачи. Производство комплектующих для техобслуживания и производство новых транспортных единиц. Мощность предприятия – ежегодно порядка 2,5 тысяч вагонов. При этом, две трети продукции пойдет на экспорт.

Вячеслав Атрохов, главный инженер Осиповичского вагоностроительного завода:

Больше половины вагонов предполагается выпускать колеи 1435. дальше логистические организации будут использовать этот подвижной состав для выполнения перевозок на Запад.

Премьер-министр Михаил Мясникович приехал проверить сроки выполнения проекта, обещанные строителями полтора месяца назад.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это импортозамещающий проект. Он одновременно и экспортоориентированный, поскольку объемы производства значительно превышают внутрение потребности рынка.

О перспективах белорусского вагоностроения еще летом говорил президент. Александр Лукашенко, посещая завод, раскритиковал работу подрядчиков. За полтора года амбициозный инвестиционный проект превратился в долгострой. В результате всего за полгода в сжатые сроки предприятие довели до ума. Помимо основной продукции сейчас здесь производят и вспомогательную. Раньше ее приходилось закупать за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Бабина, начальник производства:

Чтобы перевозить контейнера, необходим подвижной состав. То есть те же самые контейнера мы изготавливаем, а чтобы не заказывать подвижной состав, мы на своих же платформах, которые будет изготавливать, будем отправлять.

В целом, новый вагоностроительный завод оптимизирует работу всей отрасли. Ведь железнодорожные перевозки, несмотря на полуторовековую историю, по-прежнему остаются самым выгодным и быстрым вариантом доставки грузов.